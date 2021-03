Anschober warnt: "Allerletzte Chance für eine Notbremsung"

3.687 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden wurden eingemeldet, die Zahl der schwer an Covid 19-Erkrankten auf Intensivstationen liegt bei 540.

Davon ist besonders dramatisch die Ostregion betroffen - mit Wien (208), Niederösterreich (121) und dem Burgenland (19 schwer an Covid 19-Erkrankte in Betreuung in den Intensivstationen), wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober in einer Aussendung mitteilte.

Laut neuen Prognosen wird die Zahl an Patienten auf Intensivstationen bis 14. April in Gesamtösterreich auf 670 steigen, davon für das Burgenland auf 25, für Niederösterreich auf 137 und für Wien auf 270 - das sind die am stärksten betroffenen Bundesländer, für die ab morgen, 1. April ein eigener Lockdown gilt.