NÖ: Ausreisetests sind fast nicht zu stoppen

Neuer Kontrollbezirk

Unmittelbar vor den beschwerlichen Ausreisetest steht der Bezirk Scheibbs. Zum sechsten Mal in Folge lag am Mittwoch die Sieben-Tages-Inzidenz mit 446,7 über dem 400er-Schwellwert. Ab sieben Tagen müssen die Kontrollen von aktuellen Antigen- oder PCR-Tests per Verordnung angeordnet werden. Der Scheibbser Bezirkshauptmann Johann Seper hatte schon in den vergangenen Tagen trotz eines umfangreichen Test- und Maßnahmenprogramms wenig Hoffnung, dass man am Gründonnerstag noch einmal unter die 400er-Grenze rutscht. Ab dem Karfreitag dürften damit die Kontrollen bei der Ausreise aus dem geografisch breitflächigen Ötscherland-Bezirk Realität werden.