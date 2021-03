Triathlon in St. Pölten soll stattfinden, aber ohne Pasta-Party

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

In den vergangenen Jahren hat sich die Landeshauptstadt als Triathlon-Austragungsort einen Namen gemacht. Ob auch heuer wieder Top-Athleten an die Traisen kommen werden, war bislang noch unklar. Seit Mittwoch steht aber fest, dass die Organisatoren die Veranstaltung am 30. Mai trotz Corona durchziehen wollen. „Die Sicherheit steht für uns an oberster Stelle. Sollte diese gefährdet sein, werden wir rasch handeln und Maßnahmen ergreifen“, sagt Christoph Schwarz, Veranstalter der „Challenge St. Pölten“.

Schwarz betont, dass in den vergangenen Monaten ein „umfassendes Präventionskonzept“ entwickelt worden sei. Zum einen werde das Start-Ziel-Gelände abgesperrt, Zutritt ist nur für Athleten und eine Begleitperson möglich. Beide müssen negativ getestet sein.

Zum anderen wird Rahmenprogramm – wie die Pasta-Party – heuer entfallen. Mit dem Olympiazentrum Niederösterreich verfüge die Veranstaltung zudem über eine optimale Location und eine perfekte Infrastruktur, sagt Schwarz.

Fehlende Trainingseinheiten

„Uns ist bewusst, dass aufgrund der fehlenden Trainingseinheiten manchen die Schwimmpraxis fehlt. Deswegen bieten wir an, dass sich die Sportler kostenlos auf den Bike-Run-Bewerb ummelden können“, sagt Renndirektor Oliver Laaber. Seit Herbst 2020 hat in Österreich keine Triathlon-Veranstaltung mehr stattgefunden.

Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) und Sportlandesrat Jochen Danninger (ÖVP) haben dem Konzept bereits ihren Segen erteilt. „Zahlreiche Sportarten haben gezeigt, was möglich ist. Wir wollen zeigen, dass Triathlon hier in St. Pölten auch in dieser besonderen Situation stattfinden kann“, so Stadler. Die Sportler finden alle wichtigen Informationen auch unter www.challenge-stpoelten.com.