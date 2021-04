"Allerletzte Chance": Anschober und Kurz begrüßen Lockdown-Verlängerung

Österreich bereitet sich unterdessen auf den Einsatz des russischen Impfstoffs Sputnik V vor. Bundeskanzler Kurz hatte dies am Mittwoch am Rande eines Gesprächs mit dem russischen Botschafter in Wien erneut klargemacht. „Eine Bestellung von Sputnik kann wahrscheinlich schon nächste Woche erfolgen“, sagte Kurz. Es gehe um 300 000 Dosen im April, 500 000 Dosen im Mai und 200 000 Dosen Anfang Juni.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüft derzeit einen Antrag auf Zulassung von Sputnik V in der EU. Im April werden Experten der EMA in Russland zur Begutachtung der Produktion und Lagerung des Impfstoffs erwartet. Ungarn setzt das russische Präparat, das in mehr als 50 Ländern weltweit zugelassen ist, bereits auf Grundlage einer nationalen Genehmigung ein.