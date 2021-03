Der Eiertanz um den Ostereinkauf

Was ist nun im Ost(er)-Lockdown geschlossen?

All jene Geschäfte, die keine Waren des „täglichen Bedarfs“ anbieten, das reicht vom Kleidungs- bis zum Buchhandel, auch Bau- oder Elektronikmärkte fallen darunter. Möglich ist aber „click & collect“, also Abholen auf Bestellung. Die Übergabe der Waren muss aber im Freien stattfinden. Ebenso geschlossen haben die persönlichen Dienstleister, etwa Friseure oder Barbiere. Die Gastronomie ist ohnedies österreichweit zu (ausgenommen der Testregion Vorarlberg), Bestellen und Abholen ist auch im harten Lockdown weiterhin möglich.

Was bleibt geöffnet?

Supermärkte, Drogerien und natürlich Apotheken, ebenso Geschäfte mit Futtermitteln für Tiere oder Kfz-Werkstätten und natürlich Tankstellen (samt angeschlossener Lebensmittelshops). Freilich sind auch Arztpraxen sowie Test- und Impfstraßen in den drei Bundesländern nicht von der kurzzeitigen Schließung betroffen.

Laut Sozialministerium sollen Supermärkte nur „Waren des typischen Sortiments“ anbieten. Werden nun Gänge mit Spielwaren oder Pflanzen gesperrt?

Wohl kaum, die Frage des Sortiments war auch in den bisherigen Lockdowns Streitpunkt. Von den großen Handelsunternehmen gab es dazu auf Anfrage keine Stellungnahme.

Wann dürfen alle Handelsbereiche und Dienstleister wieder aufmachen?

In Wien vermutlich am 12. April, in Niederösterreich und Burgenland bereits am kommenden Dienstag.