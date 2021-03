Lockdown: Ostern bleibt ein Corona-Fleckerlteppich

Gültigkeit

Die Verordnung gilt im Burgenland und in Niederösterreich von 1. bis 6. April, in Wien vorerst von 1. bis 10. April (da sie maximal zehn Tage gelten darf und dann verlängert werden kann).

Handel, Dienstleister

Der Handel – bis auf Supermärkte, Apotheken, Tankstellenshop – und die körpernahen Dienstleister schließen, ebenso Zoos, Museen und andere Freizeiteinrichtungen.

Ausgangssperre

In Westösterreich bleiben die Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 bis 6 Uhr, im Osten gelten sie ab 1. April rund um die Uhr.

Ausnahmegründe

Wie üblich: Hilfeleistung, Job/Ausbildung, Einkäufe des täglichen Lebens, Kontakt mit dem Partner und engen Angehörigen, familiäre Rechte und Pflichten, körperliche und psychische Erholung.

Eins-plus-eins-Regel

Treffen, die unter die Ausnahmegründe fallen (z. B. mit engen Angehörigen) darf es nur zwischen einer Einzelperson und einem Haushalt geben – und umgekehrt.

Ein- und Ausreise

Aus einem östlichen Land ein- und ausreisen darf man ebenfalls nur aus den Ausnahmegründen. Kleider-Shopping fällt nicht darunter.

FFP2-Maskenpflicht

Nicht enthalten ist die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen, etwa in Büros. Diese Regelung soll im Laufe der Woche noch in einer weiteren Verordnung folgen, heißt es aus dem Ministerium. Wien überlegt, draußen, an stark frequentierten Plätzen wie dem Donaukanal, selbst eine Maskenpflicht einzuführen.