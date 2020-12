2.741 Neuinfektionen in Österreich

Morgen, Montag, endet der harte Lockdown und es geht im Grunde zurück in den Lockdown light. Sowohl Kanzler Sebastian Kurz als auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober orten, dass der harte Lockdown seine Wirkung gezeigt habe.

Die 7-Tages-Inzidenz in Österreich sei von 522 auf 263 (pro 100.000 Einwohner) gesunken. Die durchschnittlichen täglichen Neuansteckungen hätten zu Beginn des Lockdowns 6.639 betragen, nun läge man bei 3.346. Die Reproduktionszahl habe man von 1,13 auf 0,81 drücken können.

Diese Fortschritte dürften nun nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden, warnen beide.

Von Samstag auf Sonntag wurden in Österreich 2.741 Neuinfektionen gemeldet - die meisten davon in Nieder- und Oberösterreich. Damit sinkt die Zahl der Neuinfektionen am Tag vor der Wiederöffnung des Handels und der Schulen unter die Marke von 3.000 täglichen Infektionen.

83 Menschen starben infolge der Erkrankung

Weniger Patienten in den Spitälern

Mit heutigem Stand sind laut Innenministerium bisher 303.430 Menschen an Covid-19 erkrankt. 3.840 Personen sind an den Folgen der Infektion verstorben und 252.765 sind wieder genesen.

Derzeit befinden sich 3.170 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung (das sind 61 weniger als gestern) und davon 632 der Erkrankten (minus 14 binnen Tagesfrist) auf Intensivstationen.