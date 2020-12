Reisebeschränkungen: Kogler erwägt "Verlängerung über den 10. Jänner hinaus"

Inhaltlich hält Kogler die Reisebeschränkungen für mehr als angebracht. "Offen gestanden bin ich da strenger als die ÖVP", sagt der Vizekanzler.

Inwiefern? "Es ist zu überlegen, ob man nicht die Reisebeschränkungen über den 10. Jänner hinaus verlängert", sagt Kogler. Seine Begründung: "Wenn es uns gelingt, dass in Österreich die Infektionszahlen aufgrund strenger Maßnahmen sinken, dann soll man nicht wieder dorthin kurven, wo diese Maßnahmen nicht gelten. Wir kennen die Disco-Touren nach Bratislava und Prag, auch die Schweiz hat uns Probleme gemacht, als dort alles offen war, aber die Zahlen schlechter waren als bei uns. Wir wissen auch, dass im Sommer vieles Kroatien zuzuordnen war, aber da ging es auch ganz stark um österreichische Urlauber, die Party gemacht haben."

"Gewisse Schräglagen"

Die Differenzen mit dem Kanzler in der vergangenen Woche seien nicht in der Sache, sondern in der Kommunikation begründet. Sebastian Kurz habe zu einseitig die Bevölkerung mit Migrationshintergrund beim Einschleppen des Virus adressiert. Kogler auf die Frage, ob Kurz populistisch agiere: "Grosso modo agiert er mit klassischen Vereinfachungen, die kommunikativ grundsätzlich richtig und sicher wirksam sind. In der Verkürzung können dann gewisse Schräglagen passieren – wie am Mittwoch, die sind korrigiert worden."

