Wien in der 7-Tages-Inzidenz wieder unter 200 Infizierten

Grundsätzlich ist derzeit vor allem der Westen Österreichs stark von Neuinfektionen betroffen. Zahlreiche Bezirke meldeten während des Lockdowns gar einen neuen Höchststand in der 7-Tages-Inzidenz.

Der Grund für diese Unterschiede zwischen Stadt und Land sehen viele Experten in der Art der Teststruktur. Während beispielsweise in Wien sehr engmaschig getestet und so im Spätsommer und Frühherbst mehr Neuinfektionen entdeckt wurden, hat man in ländlichen Regionen wenig bis kaum Personen ohne Symptome getestet.

So hatte die Bundeshauptstadt anfangs höhere Zahlen als andere Bundesländer. Wien konnte dadurch aber die Höhepunkte des Infektionsgeschehens früher herbeiführen und profitierte in Sachen Neuinfektionen mehr vom Lockdown, als andere Bundesländer.