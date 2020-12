Die 7-Tages-Inzidenz in Österreich: Manche Bezirk steigen weiterhin

Der harte Lockdown ist fast vorbei, die Infektionszahlen in Österreich sinken weitestgehend. Dennoch gibt es weiterhin Bezirke, die auf einem hohen Niveau bleiben.

Der KURIER hat sich unter anderem diese Woche bereits angesehen, in welchen Bezirken der Lockdown wenig bis gar keine Auswirkungen hatte und wo die Infektionen sogar gestiegen sind.

Und innerhalb der letzten Tage zeigt sich, dass es weiterhin Bezirk gibt, in denen die 7-Tages-Inzidenz hoch ist. Am stärksten betroffen ist der Bezirk Tamsweg in Salzburg. Dort liegt die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei 1.141. Das ist im Vergleich zur Vorwoche sogar eine Steigerung um 262 Neuinfektionen.

Dahinter liegt der Bezirk Lienz (Tirol) mit 759 Neuinfektionen in der 7-Tages-Inzidenz gefolgt von den Bezirken Wolfsberg (644), Murau (534) und Sankt Veit an der Glan (489).

Am unteren Ende befinden sich die Stadt Rust im Burgenland sowie die Bezirke Horn, Korneuburg Gänserndorf - allesamt in Niederösterreich.