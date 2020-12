Ernüchterung am zweiten Tag: "Massen" für Corona-Tests fehlen

Das elektronische Anmeldesystem habe gut funktioniert, sagte Landesrettungskommandant Peter Hansak. Alle ab 6.30 Uhr getesteten Helfer seien negativ, was sehr erfreulich sei. In Graz würden am Samstag und Sonntag rund 7.500 Pädagogen und Kindergärtner getestet.

Anmeldesystem läuft problemlos

In Niederösterreich haben am heutigen Samstag ebenfalls die Tests für Pädagogen und Pädagoginnen begonnen. Wie Oberst Jürgen Schlechter, der Kommandant der ABC-Abwehr des Bundesheeres, dem KURIER berichtet, ist in der Teststraße in Korneuburg alles gut angelaufen.

"Das vielfach kritisierte Online-Tool funktioniert stabil und schnell. Unsere Soldaten und die freiwilligen Helfer sind motiviert und es gibt kaum Wartezeiten", so Schlechter.

"Hunderte Infektionsketten unterbrochen"

Unterdessen zieht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner Bilanz über die ersten Testungen: „Ich bin froh bestätigen zu können, dass die Tests gut laufen. Rund 200.000 Menschen haben sich bereits testen lassen und bei hunderten Menschen hat der Antigen-Test positiv angeschlagen."

Nachdem es sich bei den Massentests um Schnelltests handelt, wird mittels PCR-Test erneut getestet.

"Laut Experten ist davon auszugehen, dass bei rund einem Drittel bis zur Hälfte der positiven Ersttests Entwarnung gegeben werden kann. Wir konnten so bereits etliche Menschen rechtzeitig in Isolation schicken, die ohne diese Massentests nicht gewusst hätten, dass sie positiv sind. Damit wurden an einem Tag bereits hunderte Infektionsketten unterbrochen", so Tanner.