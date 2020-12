Massentests: Kurz zufrieden - Lob für Wien

In Wien, Tirol und Vorarlberg haben gestern Massentests begonnen - allerdings nicht ohne technische Probleme. Das vom Bund gestellte IT-System ist zeitweise ausgefallen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz ist mit dem bisherigen Verlauf der Corona-Massentests dennoch zufrieden. In einer Sonder-ZiB Freitagabend zog er positive Zwischenbilanz.

"Insgesamt sind heute an einem, ersten Testtag rund 150.000 Menschen in Österreich getestet worden. Ich gehe schon davon aus, dass wir in Gesamt-Österreich vielleicht fast ein Drittel unserer Bevölkerung werden testen können."