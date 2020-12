Corona-Massentests sind "kein Freibrief" für Weihnachten

Die Massentests für die breite Bevölkerung sind beim Zulauf nicht ganz so stark wie die der Pädagogen.

Vorarlberg, Tirol und Wien begingen am Samstag den zweiten Tag der Massentestungen. Und hier pendelte der Andrang zwischen rege und schwach.

Zufrieden gab man sich in Vorarlberg: Bis in die Nachmittagsstunden hatten 82.533 Personen an den Massentests teilgenommen; am Abend wurde mit weiteren 10.000 gerechnet, die Anmeldequote lag bei gut 28 Prozent – für alle drei Testtage.

Wien lockert Zugangsregeln

Ganz anders die Situation in der Bundeshauptstadt: Rund 24.000 Menschen hatten einen Test-Termin gebucht. Und das ist doch irgendwie ernüchternd, hatte man die drei Standorte doch auf bis zu 150.000 Testungen pro Tag ausgelegt.

„Wir haben mit wenig Zulauf gerechnet“, sagte der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zu den Zahlen. „Aber ich gebe zu, dass 25.000 an einem Tag noch weniger ist, als ich eigentlich erwartet habe.“ Am Nachmittag änderte die Stadt die Zugangsregeln zu den Tests: Fortan dürfen Angemeldete ihre Familienangehörigen mit zum Testen bringen.