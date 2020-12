Wenn das Coronavirus die Existenz angreift

Wie Frau B. geht es vielen. Bei den sozialen Einrichtungen ist der Andrang enorm. Alleine bei der Caritas Sozialberatung gibt es in Teilen Niederösterreichs um 41 Prozent mehr Erstkontakte, in der Steiermark um 37 Prozent mehr und in Wien um 15 Prozent mehr.

Temporäres Wohnen

Frau B. wurde bei der Suche nach einer neuen Bleibe unterstützt. Von einem Frauenhaus und Obdachlosenheim war die Rede, aber die Sozialarbeiter waren sich einig, dass sie da nicht hingehören würde. Schlussendlich bekam sie ein Appartement vom Fonds für temporäres Wohnen in Wien. „Ich konnte nur das Notwendigste mitnehmen“, sagt Frau B.

Nach wie vor lebt sie dort, für die Miete kommt sie selbst auf. „Ich bin dankbar, dass ich hier unterkommen konnte. Aber das ist für mich kein Zu-hause. Ich lebe aus Schachteln auf acht Quadratmetern.“ Wegen der Rückstände wurde ihr Kosmetikgewerbe abgemeldet. Sie konnte sie nicht mehr begleichen. „Mir wurde meine Existenz genommen.“