Lockdown-Ende: Kurz und Anschober fordern Disziplin

Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober fordern für das Ende des harten Lockdowns Disziplin von der Bevölkerung ein.

Der Kanzler hat am Tag vor Ende des harten Lockdowns an die Bevölkerung appelliert, die weiter geltenden Maßnahmen einzuhalten. Nur so könne sich die positive Entwicklung fortsetzen, meinte der VP-Chef in einer schriftlichen Stellungnahme. Die verbleibenden Maßnahmen - etwa die nächtliche Ausgangssperre, Kontakt-Beschränkungen und geschlossene Lokale und Tourismus-Betten - seien alternativlos.

Gleichzeitig versicherte Kurz einmal mehr, dass es Licht am Ende des Tunnels gebe: "Die Entwicklung und Zulassung der Impfstoffe schreitet rasant voran und die Vorbereitungen, diese Impfstoffe auch bei uns bereits im Jänner einzusetzen, laufen auf Hochtouren."