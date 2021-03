2.412 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag wurden in Österreich etwas mehr als 2.400 Neuinfektionen gemeldet - konkret 2.412.

Bisher gab es in Österreich 516.565 positive Testergebnisse. 9.089 Personen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben und 475.227 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.983 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 437 auf Intensivstationen betreut.