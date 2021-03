Ausreisetestpflicht für Tiroler Gemeinde Elbigenalp

Die Testverpflichtung gilt für alle Personen, die sich auf dem Gemeindegebiet aufgehalten haben und das Gemeindegebiet verlassen wollen - unabhängig von ihrem Wohnsitz und unabhängig davon, wie lange sie sich dort aufgehalten haben. Eine Durchreise durch die Gemeinde ohne Zwischenstopp ist laut Land auch ohne Test möglich. Für Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr sowie Schüler zum Zweck der Teilnahme am Unterricht gilt die Ausreisetestpflicht ebenfalls nicht. Auch der Güterverkehr ist ausgenommen.

Auch anderswo gilt derzeit in Tirol bekanntermaßen eine Ausreisetestpflicht bzw. Ausreisetestkontrollen. Und zwar in dem von der Südafrika-Mutante betroffenen Bezirk Schwaz, in Arzl im Pitztal, in den Osttiroler Gemeinden Matrei und Virgen sowie in Roppen und Haiming im Bezirk Imst.

Seit Sonntag gilt auch in der Kärntner Gemeinde Zlan im Bezirk Villach-Land eine Ausreise-Testpflicht. Mehr dazu lesen Sie hier: