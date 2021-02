Der Lockdown ist am Montag vorbei und zum Ende der Woche gehen die Neuinfektionszahlen zumindest ein wenig zurück. Nachdem es in den vergangenen Tagen über 1.500 Neuinfektionen gab, sind es von Donnerstag auf Freitag 1.388 neue Corona-Infektionen in Österreich.

Zudem gibt es 37 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Auf den Normalstationen der Spitäler gibt es 32 Corona-Patienten weniger, allerdings ein Plus von acht Patienten auf den Intensivstationen.