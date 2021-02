Rendi-Wagner kritisiert Regierung: "Diesen Weg wäre ich nicht gegangen"

In einer PK hat SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Donnerstag wiederholt Kritik an den Lockerungen ab 8. Februar geübt. Die Bundesregierung sei ein großes Risiko eingegangen und habe die "Kontrolle abgegeben". Die Verantwortung für die Konsequenzen habe die Regierung zu tragen, nicht die Bevölkerung.

Die Bundesregierung habe "über die Schulen hinaus" Lockerungen ab 8. Februar angekündigt, so Rendi-Wagner. In den Schulen finde sie diese aufgrund möglicher "Folgeschäden" über die Pandemie hinaus - etwa im psychischen Bereich - richtig. Sie sprach gar von einem "dringend notwendigen Schritt".

Zielwert: 700 Neuinfektionen

"Die Lockerungen über die Schulen hinaus sehe ich als großes Risiko an", wiederholte Rendi-Wagner ihren Sager vom Vortag. Die Infektionszahlen seien zu hoch, es könne in den kommenden Wochen zu einem exponentiellen Wachstum und einem "neuerlichen Lockdown" kommen.

"Die Bundesregierung hatte das Ziel die Infektionszahlen in Österreich auf einen Tageswert von 700 zu drücken. Dieser Wert ermögliche ein kontrolliertes und schrittweises Öffnen. "Diese wichtige Zahl und dieses wichtige Ziel hat die Bundesregierung mit dieser Entscheidung aufgegeben", so Rendi-Wagner.

Sie wisse grundsätzlich nicht mehr, welches Ziel die Regierung verfolge. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte ebenfalls ein exponentielles Wachstum infolge der Lockerungen als realistisch bezeichnet. Das zeige, "dass die Bundesregierung die Kontrolle über das Virus nicht hat", schlussfolgerte Rendi-Wagner.

Auch im Sinne der Wirtschaft

"Maximale Kontrolle" müsse jedoch das Ziel der Regierung sein. Das sei aus medizinischer und aus wirtschaftlicher Sicht notwendig. "Es ist wichtig, die Infektionszahlen niedrig zu halten, auch "für den Erhalt der Arbeitsplätze und die Wirtschaft".

Richtig wäre es ihrer Meinung nach gewesen, die Schulen zu öffnen und bei den "restlichen Bereiche zwei bis drei Wochen" zuzuwarten. Damit hätte man Zeit gewonnen: durch Impfungen und Wohnzimmertests. Den aktuellen Weg "wäre ich nicht gegangen".