Österreicher im Coronajahr sparsam

Die laut Wifo-Experten rund 17 Milliarden Euro, die im Coronajahr vorwiegend von Personen in der oberen Einkommenshälfte zusätzlich angespart wurden, werden wohl auch jetzt nicht in verstärktem Konsum in die Wirtschaft gepumpt werden. Stattdessen erwartet Baumgartner eher ein normales Ausgabeverhalten, soweit es die Umstände - Kundenbeschränkung, Masken- und Testpflichten - zuließen. Nach dem Lockdown werden viele Geschäfte mit Rabatten locken, um die Waren auf ihren vollen Regale an die Käufer zu bringen. Aber "Nachziehkäufe" seien etwa beim ausgefallenen Skiurlaub in den Weihnachtsferien oder bei verpassten Friseurbesuchen in den letzten Wochen gar nicht möglich. Denn man könne ja nicht täglich zum Friseur gehen. Und Hotellerie und Gastronomie bleiben noch geschlossen.