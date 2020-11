Österreicher sparen sich durch die Corona-Krise

Mitten im zweiten Lockdown hat die Corona-Krise die österreichische Wirtschaft weiterhin fest im Griff. Das Wegbrechen internationaler Lieferketten, die sinkende Nachfrage nach Konsumgütern in der Bevölkerung sowie weltweite Reisebeschränkungen sorgen seit Beginn der Pandemie dafür, dass Österreichs Außenwirtschaft leidet.

Interessant ist, wie die heimische Bevölkerung mit einer Krise dieser Größenordnung umgeht. Die Österreicherinnen und Österreicher geben in diesem Jahr deutlich weniger für Konsumgüter aus, was nicht nur an den beiden Lockdowns liegt, sondern auch an der durch Kurzarbeit und hohe Arbeitslosigkeit angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt. Das verfügbare Nettoeinkommen heimischer Haushalte sank um ein Prozent, der Konsum brach um um 3,5 Prozent ein – beides sind historisch hohe Werte.