Deutlich mehr Zweitwohnsitze in steirischen Skigebieten

"Wir haben zuletzt öfter Hinweise aus der Bevölkerung bekommen, dass bei den Skipisten Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen oder Kennzeichen aus anderen Bundesländern gesehen wurden. Da stellte sich die Frage, wo diese übernachten", schilderte Waldner.

Daher habe man zusammen mit der Exekutive Kontrollen in den Tourismusgebieten durchgeführt, die speziell auch in der bevorstehenden Semesterferien-Woche sowie auch danach noch fortgesetzt werden. "Es ist in Ordnung, wenn mittlerweile erwachsene und weggezogene Kinder ihren Zweitwohnsitz bei den Eltern anmelden, um sie zu besuchen. Wenn aber jemand nur einen Zweitwohnsitz zum Skifahren anmeldet, wollen wir das nicht."

36 Nebenwohnsitze in einem Ferienwohnhaus

Waldner zufolge wurden bei den bisher durchgeführten Kontrollen bei einem Ferienwohnhaus 36 Nebenwohnsitze entdeckt. In einem Hotel waren 24 Ungarn einquartiert. Diese meinten, sie seien zum Arbeiten da, doch das Hotel ist ansonsten leer, also stelle sich die Frage, was es da zu arbeiten gibt, sagte der Bezirkshauptmann. Die Fälle werden nun alle überprüft und mit Strafen sei zu rechnen. Auch die Eigentümer und Unterkunftsgeber werden sich verantworten müssen, kündigte er an.