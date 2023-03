Gas-Großhandelspreis auf weniger als 40 Euro gefallen

Dass die Großhandelspreise in den vergangenen Monaten wieder deutlich gesunken sind, hat mehrere Gründe. Wegweisend ist, dass die europäischen Staaten es geschafft haben, ihre Speicher vor dem energie-intensiven Winter ausreichend zu füllen - wenn auch zu hohen Preisen. Auch die vergleichsweise warmen Temperaturen haben dazu beigetragen.

Drittens haben sich die konjunkturellen Aussichten eingetrübt. Das führt dazu, dass ein niedrigerer Energieverbrauch erwartet wird, die Preise fallen also weiter. Die aktuelle Entwicklung könnte also mit dem Banken-Kollaps und der Angst vor volkswirtschaftlichen Verwerfungen in Folge einer Krise des Finanzsektors zusammenhängen. Dazu passt, dass auch die Ölpreise zuletzt nachgegeben haben. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montag 72 US-Dollar (minus 0,75%).