Energiepreise weiter gefallen, Russland soll wieder Euro akzeptieren

Wolfgang Urbantschitsch, Chef der Regulierungsbehörde E-Control erklärte gegenüber dem ORF, dass es bei Neukunden-Tarifen "in den nächsten Wochen neue Angebote" mit niedrigeren Preisen geben sollte. Warum das für den Großteil der (Bestands-)Kunden keine Entlastung bedeutet, lesen Sie hier.

Euro statt Rubel

Unbestätigten Medienberichten zufolge erwägt Russland, die Zahlung von Gas in Euro wieder zu erlauben. Vergangenen Frühling hatte der Kreml in Anbetracht der EU-Sanktionen bestimmt, dass westliche Firmen für ihre Lieferungen in Rubel zahlen sollen. Einige EU-Staaten stellten daraufhin, die Importe ein. Unternehmen wie die österreichische OMV und die italienische Eni fanden aber einen Mechanismus zur Umgehung: Das Geld wurde in Euro an die Gazprom-Bank überweisen und dort für die Bezahlung in Rubel konvertiert. Was wie ein Treppenwitz wirkt hatte den Sinn, die Nachfrage nach der russischen Währung und damit ihren Kurs zu stärken.