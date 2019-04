Darüber spricht das Netz: Apple Pay und Mastercard Debitkarte

Immer mehr Österreicher kaufen online ein. Laut dem Immobilienberater CBRE liegt der Onlineanteil am gesamten heimischen Einzelhandelsumsatz derzeit bei 6,7 Prozent. In den nächsten fünf Jahren wird ein Anstieg auf 8,0 Prozent prognostiziert. Bezahlt werden kann im Netz natürlich nicht mit Bargeld, sondern mittels Debit- oder Kreditkarte, einer App oder Sofortüberweisung.

Laut Erhebung der Oesterreichischen Nationalbank entfielen im Vorjahr von 661 Mio. Debitkarten-Transaktionen nur 0,03 Prozent auf Onlinezahlungen. Bei Kreditkarten waren es zwar insgesamt nur 203 Mio. Transaktionen, davon entfielen aber gleich 59 Prozent auf Online-Einkäufe.

Start in Kürze

Bezüglich der Bezahlmethoden stand in den vergangenen sechs Wochen die Debitkarte im Fokus der Internetuser und der online erschienenen Artikel. Das zeigt eine Erhebung von BG-thinktank. Dahinter folgen mit Abstand Kreditkarte, Rechnung und Apple Pay. Letztere Bezahlmöglichkeit wird, wie in der Vorwoche angekündigt, in Kürze auch in Österreich zunächst den Kunden von Erste Bank, N26 und BOON angeboten werden. Weitere Banken sollen im Laufe des Jahres folgen.