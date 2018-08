Darüber spricht das Netz: Das große Geschäft mit Daten

Angesichts der zunehmenden Fülle an gesammelten Daten gewinnt das Thema Datenschutz über alle Bereiche hinweg an Bedeutung für die User und löst Online-Diskussionen aus. Auch die unklaren Auswirkungen auf die Arbeitswelt bzw. den eigenen Arbeitsplatz werden von den Usern emotional diskutiert.

Bei einzelnen Nutzern ist die Angst groß, im Beruf durch einen Roboter ersetzt zu werden. Die Mehrzahl ist allerdings der Meinung, dass nur bestimmte Bereiche durch künstliche Intelligenz bzw. Roboter bedroht werden. Zusätzlich sehen einige User große Chancen darin, dass Roboter künftig einen Teil ihrer Arbeit übernehmen könnten, um mehr Freizeit zu schaffen. Vorausgesetzt, das Wirtschaftssystem ermöglicht dies.

Die Politik in Europa hat das Potenzial von Big Data jedenfalls bereits erkannt. Die EU will bis 2020 mindestens 20 Milliarden Euro in die Entwicklung künstlicher Intelligenz investieren. Das Geld soll partnerschaftlich aus öffentlichen und privaten Quellen kommen. In Österreich setzt heuer das Wirtschaftsministerium einen Schwerpunkt auf die Förderung von Big-Data-Projekten in der Kreativwirtschaft.