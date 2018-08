Darüber spricht das Netz: Die interessantesten Fußball-Themen

Aber die Champions League ist natürlich auch ein Schaulaufen der Stars. Einer, der den Bewerb in den letzten Jahren geprägt hat wie kaum ein anderer Spieler, gibt auch in diesem Sommer viel Diskussionsstoff her: Cristiano Ronaldo. Der Portugiese ist mit 120 Treffern in 153 Spielen Rekordtorschütze der Champions League. Den Titel gewonnen hat er insgesamt fünf Mal – 2008 mit Manchester United, 2014, 2016, 2017 und 2018 mit Real Madrid.

Allerdings hat er die Königlichen in diesem Sommer verlassen: Ronaldo ist um 117 Millionen Euro Ablöse von Real zu Juventus Turin gewechselt. Auch der italienische Serienmeister ist fix für die Champions League qualifiziert. Der 33-jährige Ronaldo könnte in dieser Saison also mit einem dritten Klub den Titel in der europäischen Eliteliga gewinnen.

Im Netz ist die Stimmung nach dem bisher spektakulärsten Transfer in diesem Sommer neutral bis positiv. Es ist klar zu erkennen, dass seine Fans vereinsunabhängig hinter dem Superstar stehen. Besonders positiv ist die Stimmungslage natürlich bei den bekennenden Juventus-Fans. Diese hoffen, dass der fünffache Champions-League-Gewinner dieses Mal den Pokal für ihren Verein holt. Die Turiner waren zuletzt 1996 Champions-League-Sieger.

Der Veranstalter UEFA hat den Bewerb in dieser Saison übrigens noch einmal finanziell aufgewertet: 2,04 Milliarden Euro werden an die Teilnehmer ausgeschüttet. Allein das Startgeld beträgt 15,25 Millionen und kann auf über 50 Millionen Euro steigen.