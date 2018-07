12-Stunden-Tag: Darüber spricht das Netz

Einen Vorgeschmack auf das, was sich die Gewerkschaft alles an Kampfmaßnahmen im Herbst vorstellen kann, gibt es bereits zu Beginn der Sommerferien. ÖGB-Chef Wolfgang Katzian sprach angesichts der von der Regierung geplanten Arbeitszeitflexibilisierung bereits davon, dass eine ausgestreckte Hand schnell zu einer geballten Faust werden könne.

Die ÖVP-FPÖ-Koalition will die Möglichkeit des 12-Stunden-Tages am Donnerstag im Parlament beschließen – davor mach(t)en die Gegner des Modells mobil. Am Samstag demonstrierten in Wien 80.000 Menschen, initiiert von Gewerkschaft und Arbeiterkammer, gegen die Pläne. Am Montag hielten die ÖBB und andere Konzerne Betriebsversammlungen ab. Die SPÖ-Spitze – allen voran Christian Kern – will, dass die Frage der Arbeitszeit, die Bevölkerung entscheidet. Im Internet haben sich die User scheints längst entschieden – und sich auf die Seite der Gegner gestellt, wie eine Online-Analyse von BG-thinktank ergab . Pro-Stimmen sind nur vereinzelt zu finden. Österreich liegt im EU-Vergleich mit 41,2 geleisteten Wochenarbeitsstunden auf Platz zwei hinter Griechenland (41,9 Stunden) und vor Deutschland (40,7). 88 Prozent wollen, dass der 12-Stunden-Tag weiterhin die Ausnahme bleibt.

Besonders beschäftigen die User die konkreten Auswirkungen der Gesetzesänderung auf ihren Arbeitsalltag. An die „ Freiwilligkeitsgarantie“, die die Regierung abgegeben hat – der 8-Stunden-Tag bleibt die Norm, die 11. und 12. Arbeitsstunde können, müssen aber nicht geleistet werden –, glaubt das Gros nicht. Die User befürchten, dass 12 Stunden pro Tag und 60 Stunden pro Woche zur Regel werden könnten, da sie nun vom Arbeitgeber leichter angeordnet werden können.