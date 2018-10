Darüber spricht das Netz: Smart City

Im Jahr 2030 sollen in Wien nur noch halb so viele Wege mit dem Auto zurückgelegt werden. So steht es in der „ Smart City“-Rahmenstrategie, die vor mehr als vier Jahren der damalige Bürgermeister Michael Häupl ( SPÖ) und die Noch-Vize-Stadtchefin Maria Vassilakou (Grüne) präsentiert haben. Das 80-seitige Strategiepapier hat zum Ziel, bei der Lebensqualität das jetzige Niveau in den kommenden Jahrzehnten zu halten, was angesichts des starken Wachstums eine enorme Herausforderung darstelle, hieß es damals bei der Präsentation.

Aber was ist eigentlich eine Smart City? Dabei handelt es sich um eine Stadt, die Ressourcen intelligent und effizient nutzt und innovative Technologien einsetzt, um im Sinne der Umwelt Kosten und Energie zu sparen. Im Laufe der vergangenen Jahre hat der Begriff eine breitere Bedeutung erfahren. Dazu zählen ein erweitertes Dienstleistungsangebot, freies WLAN, E-Government oder auch weniger Kriminalität infolge von Daten-Analyse.

Bewohner und Stadt sind im Endausbau einer Smart City eng miteinander vernetzt – mit all den damit verbundenen Vor- und Nachteilen. Daten könnten etwa missbräuchlich in Verwendung geraten, wenn der entsprechende Schutz unterlaufen wird. Dem gegenüber steht laut einer Studie von Juniper Research, dass jeder Einwohner einer Smart City bis zu 15 Tage Zeit im Jahr sparen kann.