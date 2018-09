Warum Online-Bezahlen immer einfacher wird

Der Internethandel boomt. Die Österreicher haben laut Handelsverband und KMU Forschung Austria im Vorjahr um 7,2 Milliarden Euro im weltweiten Web eingekauft (ein Plus zu 2016 von sechs Prozent), wobei die Hälfte der Summe an ausländische Händler geflossen ist. Bezahlt wird zwar im deutschsprachigen Raum noch immer am häufigsten auf Rechnung (40 Prozent), doch schon ein Drittel aller Käufer nutzt PayPal. Die entsprechende App wurde bereits mehr als 50 Millionen Mal downgeloadet, rund 250 Millionen Menschen nutzen den Online-Bezahldienst aktiv. Zudem machen neue und bekannte Player wie Google oder Apple den arrivierten Kartenanbietern Konkurrenz. Diese kommen nur auf neun Prozent Marktanteil.

Problematisch werden die Umwälzungen auch für Banken. Bestes Beispiel dafür ist Wirecard. Der deutsche Zahlungsdienstleister löst heute, Montag, die Commerzbank im deutschen Börse-Leitindex DAX ab. Wirecard wickelt elektronischen Zahlungsverkehr zwischen Kunden und Händlern ab. Mit seinen 4500 Mitarbeitern ist Wirecard mehr als 23 Milliarden Euro wert. Der Bekanntheitsgrad des Unternehmens ist damit auch im Steigen. Wirecard war in den vergangenen vier Wochen laut der Online-Analyse von BG-thinktank der hinter PayPal und Apple bereits am dritthäufigsten genannte Zahlungsdienstleister.