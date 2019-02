Darüber spricht das Netz. : Hahnenkamm im Fokus

Der Jänner ist traditionell der Monat der Klassiker im alpinen Skiweltcup. Nach den Lauberhornrennen im Berner Oberland geht es in dieser Woche zum Kitzbüheler Hahnenkamm, wo bereits seit 1931 die prestigeträchtigsten Bewerbe des Winters abseits von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften ausgetragen werden.

Wie groß das Interesse ist, haben die Analysten von BG-Thinktank ermittelt – anhand von mehr als 10.000 Artikeln, Beiträgen und Postings im Internet. Im Untersuchungszeitraum seit Mitte Dezember 2018 dominierte der schwere Sturz des Schweizers Marc Gisin in der Abfahrt von Gröden die Berichterstattung und die Diskussionen; der 30-Jährige war nach einem Verschneider seiner Skier heftig auf die Piste geprallt, war bewusstlos und musste ins Spital geflogen werden.

Der Bruder von Dominique Gisin, 2014 Olympiasiegerin in der Abfahrt, und Michelle Gisin, 2018 Olympiasiegerin in der Kombination, erlitt einen Becken- und mehrere Rippenbrüche, eine Lungenquetschung und gebrochene Dornfortsätze an der Wirbelsäule, dazu ausgeschlagene und teils gebrochene Zähne, einen leichten Bruch in der Kieferhöhle und ein Schädel-Hirn-Trauma. Und doch denkt der 1,98-Meter-Hüne nicht ans Aufgeben und will ein Comeback ins Auge fassen. Wie schon 2015, als er in Kitzbühel an der Hausbergkante schwer gestürzt war und eine Kopfverletzung erlitten hatte.