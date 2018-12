Darüber spricht das Netz: Bonusprogramme

Weiter heißes Thema sind die Ersparnisse, die laut Kritikern gar nicht so toll ausfallen wie es auf den ersten Blick scheint. So seien die Rabatte unterm Strich marginal und Konsumenten würden günstigere Händler übersehen. „Treuepunkte? Und dann muss man hinterher doch mehr für das zahlen, was man angeblich nur mit Treuepunkten total viel reduziert bekommt – vom vorher schon überteuerten Preis ... ;)“, twittert ein enttäuschter User. Ein anderer zeigt sich hingegen begeistert. „Kopf und Herz sagen Denn’s Bio Laden, Geld sagt Billa Kundenkarte.“

Zu den beliebtesten Sachprämien zählen laut einer repräsentativen deutschen GfK-Studie im Auftrag von Mastercard aus dem Oktober Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs (51 Prozent der Befragten), Haushaltswaren und Elektrogeräte (37 Prozent) sowie Kleidung und Accessoires (22 Prozent). Laut einer Auswertung des Datendienstes Prioridata wurde in der Kategorie Shopping die App der Einkaufsplattform Wish im August am häufigsten heruntergeladen (79.000 Mal). Unter den beliebtesten Shopping-Apps der Österreicher finden sich mit Payback und Lidl Plus zwei Bonusprogramme (61.000 bzw. 56.000).

Auf Rang fünf liegt Amazon (42.000). Der Onlinehändler bietet den deutschen Kunden des Abo-Dienstes Prime seit Oktober eine Kreditkarte mit Visa an. Sie erhalten pro bei Amazon.de ausgegebenem Euro drei Prozent in Bonuspunkten. Sie können wieder bei Amazon eingelöst werden.