Darüber spricht das Netz: Internet of Things

Wenn der Kühlschrank automatisch Bier beim Onlineshop nachbestellt, damit es rechtzeitig vor dem Fußballspiel geliefert wird; oder wenn der Mistkübel in der Siedlung bereits übergeht und von selbst den zuständigen Entsorger informiert, dass er zu leeren ist; und wenn bei einem Unfall mit dem Auto selbsttätig sofort ein Notruf abgesetzt wird. Nur drei Beispiele, wie Dinge bzw. Geräte mit Hilfe modernster Technik kommunizieren können, ohne dass Menschen dazu aktiv werden müssen.

In der Fachsprache wird die digitale Vernetzung bzw. Kommunikation von Gegenständen untereinander ohne menschliches Zutun Internet of Things (IoT) genannt. Zum Teil sind diese Abläufe bereits Realität, etwa Crash-Sensoren im Auto. So müssen alle neuen Modelle in der EU seit April mit dem Notfallsystem eCall ausgestattet werden.

Dabei steht die Entwicklung dieser neuen technischen Möglichkeiten erst ziemlich am Anfang, wobei die Thematik weitaus mehr als nur das private Umfeld betrifft. Derzeit kommt das Internet of Things laut dem Technologiekonzern Cisco am häufigsten in der Industrie zur vorbeugenden Wartung und in der Landwirtschaft zur Anwendung.