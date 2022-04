Börse aktuell: Novartis soll Tausende Stellen abbauen

Goldman Sachs baut seine Geschäfte in der Vermögensverwaltung in Europa mit der 1,7 Milliarden Dollar (1,6 Mrd. Euro) schweren Übernahme der niederländischen Gesellschaft NN Investment Partners aus. Die Gesellschaft mit mehr als 900 Beschäftigten, die zum Versicherungskonzern NN Group gehörte, soll in die Asset-Management-Sparte von Goldman Sachs integriert werden, kündigte die Wall-Street-Bank am Montag an. Mit dem Zukauf nehme das Volumen der verwalteten Vermögen bei Goldman Sachs auf rund 2,8 Billionen Dollar zu. Die in Europa betreuten Vermögenswerte erhöhten sich auf mehr als 600 Mrd. Dollar.