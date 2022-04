Tesla-Chef Elon Musk überrascht die Börse mit einem Megacoup: Er will den Nachrichtendienst Twitter für 41,4 Milliarden Dollar übernehmen. Das geht aus Dokumenten für die Aufsichtbehörden am Donnerstag hervor.

Demnach bietet Musk 54,20 Dollar je Twitter-Aktie, was einem Aufschlag von 38 Prozent auf den Schlusskurs vom 1. April bedeutet. Am Tag danach war bekannt geworden, dass Musk mit mehr als neun Prozent bei Twitter eingestiegen war. Den Anteil hatte er wenige Tage später auf 14,9 Prozent aufgestockt. Einen Posten im Aufsichtsrat lehnte Musk ab.

Die Twitter-Aktie legte vorbörslich um mehr als 10 Prozent zu.

Ärger mit Aktionären

Erst am Dienstag starteten mehrere Aktionäre des Unternehmens wegen angeblichen Wertpapierbetrugs eine potenzielle Sammelklage gegen den Multimilliardär bei einem Gericht in New York.Eine Stellungnahme Musks zu der Klage lag zunächst nicht vor.

(Artikel wird aktualisiert)