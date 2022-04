Klage gegen Elon Musk nach Investment bei Twitter

Wie schon am Montag bekannt wurde, wird Tech-Milliardär Musk doch keinen Sitz im Verwaltungsrat von Twitter bekommen. Die Ernennung Musks habe offiziell am 9. April in Kraft treten sollen, "aber Elon teilte noch am selben Morgen mit, dass er dem Verwaltungsrat nicht mehr beitreten wird", schrieb Twitter-Chef Parag Agrawal.

Anfang April war bekannt geworden, dass Musk mit einer Beteiligung von 9,2 Prozent zum größten Aktionär von Twitter wurde.