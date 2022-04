Linzer Voestalpine verkauft Werk in Texas an ArcelorMittal

Die Voest wird auch künftig Eisenpellets aus Texas weiterverarbeiten. Denn Teil ihrer weiteren Beteiligung an dem Werk in Texas ist eine Vereinbarung zur langfristigen Absicherung des künftig für den ersten Dekarbonisierungsschritt in der Stahlproduktion benötigten Volumens von Eisenpellets (HBI) an den Standorten in Linz und Donawitz - Stichwort "greentec steel". Der Konzern bekommt jährlich 420.000 Tonnen des in Corpus Christi produzierten HBI. Zudem reduziere "die Partnerschaft" mit ArcelorMittal das Spotmarktrisiko für die von der voestalpine nicht benötigten Mengen. Die Produktionskapazität des HBI-Werks beträgt rund zwei Millionen Tonnen pro Jahr.

Mit der Inbetriebnahme von je einem Elektrolichtbogenofen in Linz und in Donawitz Anfang 2027 sollen die CO2-Emissionen der Voest "signifikant um rund 30 Prozent" gesenkt werden können. Das entspreche fast 5 Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes Österreichs.

Das im Herbst 2016 in Betrieb genommene Werk in Corpus Christi war mit zahlreichen Rückschlägen und Abschreibungen in Millionenhöhe verbunden. Die Errichtungskosten für die Direktreduktionsanlage betrugen den aktuellen Konzernangaben zufolge rund 870 Mio. Euro - "1,012 Mrd. Dollar zum damals gültigen Umrechnungskurs". Aufgrund eines schwierigen Marktumfelds hätten 2019 und 2020 "außerplanmäßige Abschreibungen von insgesamt 372 Mio. Euro" vorgenommen werden müssen.