Alma Zadić: "Ich habe es gelernt, zu kämpfen"

"Ich spreche bewusst von Migrationsvordergrund statt von Migrationshintergrund. Denn man wird sehr oft darauf reduziert." Diese Feststellung machte Alma Zadić erst vor zwei Wochen in einem KURIER-Interview.

Offenbar hatte sie damals schon eine Vorahnung, was sich in den sozialen Medien abspielen würde, wenn sie zur ersten Ministerin angelobt wird, die nicht in Österreich geboren wurde – mit bosnischen Eltern aus Tuzla.