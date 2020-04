Von Italiens Corona-Schulden, dem Ramadan und dem Ärger der Ischgler

Ob das am Ende des Weges einen Unterschied macht? Wenn Italien die Schuldentilgung nicht leisten kann, haften ja erst recht wieder alle Länder gemeinsam - denn wie wir in Griechenland gesehen haben, ist es sehr kompliziert bis unmöglich - und vor allem mit hohen Schäden für den Euro verbunden - ein Land in Konkurs zu schicken.

Ramadan und Kirche

Aus zweifacher Sicht geht es heute auch um die Religion. Zum einen wird Kardinal Christoph Schönborn mit Kultusministerin Susanne Raab bekanntgeben, wie ab Mitte Mai wieder die Kirchen geöffnet werden. Haben Sie auch in der Schule die Regel für die Heilige Kommunion gelernt: Einmal am Tag darf man, einmal in der Woche soll man, einmal im Jahr muss man. Das mit dem Sollen geht sich für den April schon nicht mehr aus. Aber ich denke, angesichts der Krise, ist uns das vergeben.

Wenn heute, Donnerstagabend, die Mondsichel zum ersten Mal sichtbar ist, beginnt für die Muslime der heilige Fastenmonat Ramadan: Weder Essen, Trinken, Rauchen noch Sex ist gestattet, solange die Sonne scheint (ganz so anders haben sich auch für Christen die letzten sechs Wochen nicht angefühlt). Für Muslime in Norwegen bedeutet das 20 Stunden Fastenzeit pro Tag, in Australien sind es elfeinhalb. Bei uns am Freitag von 5.48 Uhr in der Früh bis 19.59 Uhr am Abend. Doch neben der Natur schafft heuer auch das Coronavirus Regeln im Fastenmonat. Gemeinschaftliche Gebete sind untersagt. Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich setzt die Regierungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie weiterhin um und lässt die Moscheen bis auf weiteres geschlossen.