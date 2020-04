Festflaute sorgt für Katerstimmung in Österreich

Auch Kärntens geschichtsträchtigsten Veranstaltungen, die Wiesenmärkte in Bleiburg und St. Veit an der Glan, hängen wegen der Coronakrise in der Luft. Vor dem Ausbruch der Epidemie rechneten die Veranstalter noch mit mehreren Zehntausenden Besuchern. Nun ist unklar, ob die Veranstaltungen im September wie geplant stattfinden können.

Das Veranstaltungsverbot bis 31. August betrifft beide Events nämlich nicht. „Die Veranstaltung braucht aber eine gewisse Planungsphase und Vorlaufzeit“, sagt Andreas Reisenbauer, Sprecher der Stadt St. Veit. Sollten Maßnahmen wie die Abstandsregelung zum Zeitpunkt der Veranstaltung weiterhin gelten, sei es schlichtweg nicht möglich, den Wiesenmarkt durchzuführen.

39 Millionen Euro Umsatz fällt weg

Was die sommerlichen Großveranstaltungen in Kärnten angeht, sind der Altstadtzauber in Klagenfurt und der Villacher Kirchtag bereits fix abgesagt.

Letzterer gilt laut Informationen der Stadt Villach mit 400.000 Besuchern sogar als zweitgrößtes Fest Österreichs nach dem Donauinselfest. Allein am Festgelände werden mehr als 39 Millionen Euro umgesetzt – der Kirchtag sei „für unzählige regionale Unternehmerinnen und Unternehmer der größte Umsatz- und Gewinnbringer des Jahres“, teilte die Stadt mit.

Ruf nach Entschädigung

Bürgermeister Günther Albel ( SPÖ) fordert aus diesem Grund eine Entschädigung – denn ohne Kirchtag würden viele Betriebe „in schwerste wirtschaftliche Turbulenzen“ geraten.