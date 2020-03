Corona-Krise: Wiener Donauinselfest auf September verschoben

Weiter freier Eintritt

Details zu den Künstlern gibt es zwar noch nicht. DIF-Organisator Thomas Waldner stellt aber einen Österreich-Schwerpunkt in Aussicht. Mit internationalen Acts könne es aufgrund des neuen Termins gegebenenfalls schwierig werden. Punkto Größe soll sich beim Donauinselfest jedenfalls nichts ändern - "und auch der Eintritt bleibt frei".

Verschoben wird natürlich auch die "Ganz Wien"-Tour, die das DIF im Vorfeld der eigentlichen Veranstaltung in die Grätzel bringen soll. Diese kündigt Waldner für Ende August, Anfang September an.

Dafür startet der "Rock the Island"-Contest, der Newcomern eine Bühne bietet, bereits jetzt. Junge Bands können ihre Beiträge auf der DIF-Homepage einreichen und einen Auftritt auf der Donauinsel gewinnen.

"Kein Wahlkampf auf der Insel"

Kritik erwartet Novak angesichts der DIF-Verschiebung von der Opposition. Liegt der neue Termin doch im Vorfeld der Wien-Wahl, die Anfang Oktober stattfinden dürfte. In Sachen Wahlkampf also mitten in der heißen Phase.

Um potenziellen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, verspricht die SPÖ-Landesparteisekretärin: "Das DIF wird ein Fest der Wiener, mit dem wir den Bürgern ,Danke' sagen wollen. Es wird eine Wahlkampf-freie Zone, ohne Wahlplakate oder Wahlkampfreden."

Das finanzielle Risiko für das ursprünglich 4,2 Millionen Euro kostende und nun aufgrund der Verschiebung "etwas teurere" Fest trage die SPÖ allein, sagt Novak.

Die bereits beschlossenen Förderungen würden nicht erhöht. Um die von der Corona-Krise zum Teil in ihrer Existenz bedrohten Künstler zu unterstützen, werden die Gagen fürs DIF dennoch bereits jetzt überwiesen.