Übernimmt er die ÖVP? Kurz kündigt Erklärung an

Macht er's, oder nicht? Heute um 11 Uhr könnte die Frage, ob und wann Sebastian Kurz die Nachfolge von Reinhold Mitterlehner antreten wird, geklärt werden. Der Außenminister kündigte ein Statement zur Obmann-Debatte in der ÖVP an.

Im Vorfeld wird gemunkelt, dass Kurz dabei zwar seine grundsätzliche Bereitschaft erklären könnte, diese allerdings auch an Bedingungen knüpfen wird. Es geht dabei auch um die Struktur der ÖVP, an der sich innerhalb der letzten zehn Jahren vier Obmänner die Zähne ausgebissen haben. Wie der KURIER berichtete, könnte Kurz konkret fordern, dass ihm Personalhoheit bei der Besetzung der 20 wichtigsten Politiker der Partei garantiert werden soll - was unter den ÖVP-Landeshauptleuten allerdings auf wenig Gegenliebe stößt.

Völlig freie Hand soll Kurz als Parteichef zudem bei der inhaltlichen Ausrichtung der ÖVP haben, sagte ein Insider gestern zum KURIER: "Sebastian hat in der Flüchtlingspolitik gezeigt, das er ein kantiger Typ ist. Das hat er auch in der Wirtschaftspolitik vor. Einen ÖVP-Chef Kurz gibt es nur im Paket: Wenn das für alle okay ist und auch die machtpolitische Frage in seinem Sinn geklärt ist, macht er es. Wenn nicht, lässt er es bleiben."

Völlig offen ist die Frage, ob Kurz die ÖVP als Parteichef in Neuwahlen führen, oder das Angebot einer "Reformpartnerschaft" von Christian Kern annehmen wird. Zahlreiche Wortmeldungen aus seiner Partei ließen in den vergangenen Tagen eher auf Neuwahlen schließen. Das Angebot von Kanzler Kern sei "sehr zu hinterfragen", sagte etwa der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Wir werden an dieser Stelle live ab 11 Uhr von der Pressekonferenz berichten.

Mehr Informationen in Kürze