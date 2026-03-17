Tag 8 im Postenschacher-Prozess: Wöginger gibt eine Stellungnahme ab

Die Anklage

Michael L., ÖVP-Bürgermeister aus dem Mühlviertel, übergab Wöginger in dessen Sprechstunde seine Bewerbungsunterlagen für den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau-Ried-Schärding, Wöginger übergab diese dann an Thomas Schmid, Generalsekretär im Finanzministerium, der den Wunsch, L. solle "es werden" bei Herbert B. deponierte. Der Personalvertreter saß in der Begutachtungskommission, von der L. am 13. Februar 2017 dann als "in höchstem Ausmaß" bewertet und an die erste Stelle gesetzt wurde.

Angeklagt sind Siegfried M., damals Vorsitzender der Kommission, und Mitglied Herbert B. wegen Amtsmissbrauchs, Wöginger wird Anstiftung vorgeworfen.

Ursprünglicher Prozessstart

Am 7. Oktober 2025 bekommen die drei Angeklagten von der Richterin Diversionen angeboten. Die WKStA, die zunächst einverstanden ist, muss nach einer Weisung ihrer Oberbehörde doch Beschwerde einlegen. Die Diversion wird dann im Dezember vom Oberlandesgericht gekippt (nachzulesen hier).

Die Fortsetzung

Am 11. Februar wird der Prozess fortgesetzt, die Angeklagten plädieren auf "nicht schuldig". Wögingers Anwalt Michael Rohregger regt an, den Verfassungsgerichtshof anzurufen, weil das Verfahren, das zur Aufhebung der Diversion geführt hat, verfassungswidrig sei. Er blitzt letztlich ab - der Schöffensenat hat keine verfassungsrechtlichen Bedenken.

Tag 2: Marathonbefragung für den Erstangeklagten

Am 26. Februar wird der Erstangeklagte Siegfried M. mehr als sieben Stunden lang alleine von der Richterin befragt. Der 63-Jährige distanziert sich von der "Verantwortungsübernahme", die ihm die Diversion verschafft hätte und erklärt jetzt, er habe damals "völlig korrekt" gehandelt. Für Verwunderung sorgt seine Aussage, es gebe "sicher kaum jemanden, der noch nie eine Bewerbung für einen Job oder eine Wohnung einem Politiker gegeben hätte". (Hier geht"s zum Bericht.)

Tag 3: Zweitangeklagter sagt, der Kronzeuge lügt

Siegfried M. wird am Vormittag des 27. Februar weiter von der Richterin befragt, die Anklagevertreter der WKStA haben dann nur noch drei kurze Fragen. Das sei "bezeichnend", sagt M.s Anwalt Stefan Huber.

Als nächstes kommt der Zweitangeklagte Herbert B. Der Personalvertreter erklärt, dass Thomas Schmid zwar bei ihm interveniert habe, er dies aber zurückgewiesen habe. Dass Schmid als Kronzeuge behauptete, es habe noch weitere, detailliertere Gespräche zu der Causa gegeben, sei "eine Lüge". Warum er ihm am Tag des Hearings eine "Erfolgsmeldung" per Whatsapp geschickt hat, erklärt er mit "Beziehungspflege" (nachzulesen hier).

Tag 4: Strafrichterin befragte Polit-Profi Wöginger

Herbert B. wird am Vormittag des 3. März weiter befragt und erklärt, dass er es "nicht ok" finde, wenn sich ein Bewerber an einen Politiker wendet. Dass parteipolitische Motive bei seiner Bewertung eine Rolle gespielt hätten, bestreitet das Kommissionsmitglied weiterhin. (Hier der Ticker zur Nachlese.)

Am Nachmittag nimmt August Wöginger in der Mitte Platz - und wiederholt während der dreieinhalbstündigen Befragung im Wesentlichen seine Kernbotschaften: Er habe damals nur ein "Bürgeranliegen" an die zuständige Stelle weitergeleitet, sich dann aber nicht weiter für das Bewerbungsverfahren interessiert. Es tue ihm leid, was durch seine Handlungen ausgelöst wurde, er bestreitet aber weiter jede strafrechtliche Verantwortung.

Nicht schlüssig erklären konnte er den Chat mit Schmid ("bin total happy" und "DANKESCHÖN"), als dieser ihn darüber informierte, dass "der Bürgermeister" den Finanzamtsjob bekam (nachzulesen hier).

Tag 5: Die Konkurrenten ums Finanzamt Braunau

Christa Scharf, die damals unterlegene Bewerberin, und Michael L., der legendäre ÖVP-Bürgermeister, sagen als Zeugen aus.

Scharf erklärt, sie habe schon im Vorfeld des Hearings den Eindruck gehabt, ihre Bewerbung sei "nicht erwünscht", weil schon ausgemacht sei, dass der ÖVP-Mann den Vorstandsjob bekommt.

Michael L. muss im Anschluss daran erklären, wie er auf die Idee kam, einem Politiker (Wöginger) seine Bewerbung mitzugeben. Er habe sich gedacht: "Es kann nicht schaden. Der Wöginger wird schon wissen, wo er's hinträgt." Vor Gericht entschuldigt er sich - die Aktion sei seine "schlechteste Idee aller Zeiten gewesen".

Tag 6: Kronzeuge Schmid belastet Wöginger schwer

Mit drei Stunden Verspätung (mehr dazu hier) begann am Montag um 12.30 Uhr die Befragung von Kronzeuge Thomas Schmid. Dieser stellte klar: "Ein Führungsjob in der Finanzverwaltung ist kein Bürgeranliegen." Die Bewerbung des Bürgermeisters sei August Wöginger wichtig gewesen, er habe ihn nicht nur einmal darauf angesprochen, sondern sei "draufgeblieben".

Auch Herbert B. wurde von Schmid belastet. So habe der Personalvertreter weder Bedenken geäußert noch Widerstand geleistet gegen den ÖVP-Wunsch, dass "der Bürgermeister es werden soll". (Hier geht's zum Artikel.)

Tag 7: Schmid auf dem Prüfstand der Verteidigung

Am darauffolgenden Tag muss Schmid noch einmal kommen. Wögingers Verteidiger Michael Rohregger befragt ihn am Nachmittag fast vier Stunden lang. Nicht nur zweifelt Rohregger an, dass sich Schmid an die Geschehnisse 2016 bzw. 2017 überhaupt noch erinnern kann, er wirft dem Kronzeugen auch vor, er habe das "Bürgeranliegen", das Wöginger an ihn herangetragen hat, überinterpretiert und sich selbst einen Vorteil erhofft. Was Schmid in Abrede stellt.

Zuvor wurde Finanzbeamtin Anita G. befragt, die vor dem Hearing um das Finanzamt Braunau aus der Begutachtungskommission entfernt wurde - mutmaßlich, weil sie dem ÖVP-Kandidaten gegenüber in einem früheren Hearing zu kritisch war -. Das Ergebnis des Hearings sei dann "interessant" gewesen, sagt sie. (Hier geht's zum Artikel.)