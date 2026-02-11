Heute, Mittwoch, musste für ÖVP-Klubchef August Wöginger erneut in Linz vor Gericht: Die Diversion, die ihm angeboten worden war, wurde im Dezember aufgehoben, deshalb wird der Prozess um mutmaßlichen Postenschacher jetzt fortgesetzt. Dass Wöginger beim Prozessstart im Oktober eine "Verantwortungsübernahme" abgab und sich entschuldigte, war kein Schuldeingeständnis im strafrechtlichen Sinne. Er plädiert auf "nicht schuldig". Ebenso seine Mitangeklagten Siegfried M. und Herbert B. Den Beamten wird Amtsmissbrauch vorgeworfen, Wöginger wird als Bestimmungstäter geführt. Der Strafrahmen beträgt fünf Jahre.

Der Prozess findet in derselben Besetzung wie im Oktober statt - allerdings nicht ganz: Die Richterin hat eine Ersatzrichterin bestellt, für die Schöffen gibt es Ersatzschöffen. Grund ist die lange Dauer des Verfahrens: zwölf Termine plus zwei Zusatztermine sind angesetzt. Also: Alles auf Anfang.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FOTOKERSCHI.AT/FLORIAN REISINGER August Wöginger mit seinem Anwalt Michael Rohregger

WKStA-Vertreter Roland Koch trägt - wie schon vor vier Monaten - die Anklage vor: Den beiden Angeklagten Siegfried M. und Herbert B. wird vorgeworfen, die Besetzung des Vorstandspostens im Finanzamt Braunau im Jahr 2017 aus partepolitischen Motiven beeinflusst zu haben. Zum Nachteil einer "hochqualifizierten und bewusst unterbewerteten Bewerberin und zum Schaden der Republik", sagt Koch. Michael L., ÖVP-Bürgermeister und ÖAAB-Funktionär, wurde zum Vorstand bestellt. Christa Scharf, eine langjährige Finanzbeamtin, nicht.

Für solche Besetzungen gibt es Kommissionen, die auf sachlichen Kriterien die Kandidaten bewerten sollten, erklärt Koch weiter. Michael L. hatte sich schon einmal für die Leitung eines Finanzamts im Mühlviertel beworben, ging aber leer aus. "Um die fachliche Eignung ging es nicht" Für den zweiten Versuch, diesmal in Braunau, wandte er sich vorher an Wöginger, "weil er ein einflussreicher Parteifreund war“, sagt Koch. Michael L. erklärte in seiner Einvernahme bei der WKStA selbst: "Zu einem Roten wäre ich nicht gegangen."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM Wögingers zweiter Prozess in Linz

Wöginger habe sich wiederum an seinen Parteifreund Thomas Schmid, damals ranghöchster Beamter im Finanzministerium, gewandt und ihn mehrmals um Unterstützung ersucht. Aus parteipolitischen Erwägungen und Motiven. "Um die fachliche Eignung ging es bei diesen Gesprächen nicht", sagt Koch. Siegfried M., Vorsitzender der Personalkommission, und Herbert B., Gewerkschafter, hätten dann beide ihre Unterstützung zugesagt. Pikant: Jenes Kommissionsmitglied, das L. beim ersten Anlauf schlecht beurteilt hatte, war beim zweiten Hearing nicht mehr dabei. Die Beamtin wird im März als Zeugin im Prozess aussagen.

"Bin total happy" Die teilweise neue Kommission habe dann gehalten, was man sich von ihr versprochen habe, sagt Koch. Herbert B. habe Michael L. um zehn Prozent besser bewertet als beim ersten Versuch. Und auch Siegfried M. habe diesmal nichts mehr dem Zufall überlassen: Mit Scharf, die er sonst "immer in den höchsten Tönen gelobt" habe und die nun eine ernsthafte Kandidatin für seinen Wunschkandidaten gewesen sei, sei er ungewöhnlich hart umgegangen. Er habe es darauf angelegt, sie zu verunsichern. Mit Erfolg. Michael L. wurde auf den ersten Platz gereiht, Scharf auf den letzten. Über den Erfolg hat Herbert B. dann Finanz-General Schmid noch vor dem Ende des Hearings informiert – und dieser wiederum Wöginger . An dieser Stelle muss auch der zweite WKStA-Vertreter Georg Kasinger sich wiederholen: So viele Beweise für Postenschacher wie in diesem Fall "gab es noch nie", sagt er. Er zitiert dabei aus dem Chatverlauf, der auf Schmids Handy gefunden wurde: "Wir haben es geschafft :-)) Der Bürgermeister schuldet dir was!“, schrieb Schmid an Wöginger. Und der antwortet: „Echt super!! Bin total happy :-) Daumen hoch :-)".

Die ausgebootete Bewerberin habe sich das aber nicht gefallen lassen - sie ging zur Gleichbehandlungskommission, die eine Diskriminierung feststellte, im nächsten Schritt zum Bundesverwaltungsgericht und im übernächsten erstattete sie Anzeige wegen Amtsmissbrauchs. Wöginger und den Beamten drohen nun bis zu fünf Jahre Haft. Für die Schuldfrage sei nicht entscheidend, ob sie unsachlich Einfluss nehmen und ihr Amt missbrauchen wollten, betont Oberstaatsanwalt Kasinger. Es reicht, wenn sie es "ernstlich für möglich gehalten und sich damit abgefunden" haben.

Nun sind die Verteidiger an der Reihe. Anwalt Stefan Huber hat für seinen Mandanten eine Powerpoint-Präsentation vorbereitet. HR Mag. Siegfried M. steht da. Familienvater, Ausdauersportler (und Raucher). Sein Mandant habe vielleicht noch zusätzliche Laster räumt Anwalt Huber ein, aber Amtsmissbrauch gehöre nicht dazu. Und in diesem Stil geht es weiter. Folie für Folie legt der Strafverteidiger dar, warum sein Mandant keinen Amtsmissbrauch begangen und beim Hearing alles korrekt abgelaufen sei. Michael L. habe eine „hervorragende Präsentation“ hingelegt, Christa Scharf aber hatte „einen schwarzen Tag“. Die WKStA könne nicht beurteilen, wie gut ein Kandidat ist, die Kommission schon, sie bewerte aufgrund eines fixen Kriterienkatalogs. Dass Siegfried M. als Vorsitzender "unwirsch" gefragt habe, um Scharf zu verunsichern, weist Anwalt Huber zurück. Die Kandidatin habe die Fragen eben nicht zur Zufriedenheit des Vorsitzenden beantwortet. "Was hätte er tun sollen? Abbrechen?" Auch die parteipolitischen Motive sieht er nicht. M. sei ÖVP-Mitglied, "wie 600.000 andere Menschen in Österreich auch". M. ist auch wegen Falschaussage angeklagt, weil er in der Verhandlung vor dem BVwG zur Causa sagte, die Personalentscheidung sei „nicht parteipolitisch beeinflusst“ gewesen. M. sagte, er schwöre „Stein und Bein“, dass das nicht der Fall gewesen sei. Das sei die Wahrheit gewesen, weshalb auch der zweite Anklagepunkt falsch sei, so Huber.