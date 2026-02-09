Postenschacher-Prozess: Opfer hatte Gehaltseinbußen von "0 €"

Nach dem misslungenen Versuch, das Verfahren mit einer Diversion zu beenden, wird am Mittwoch der Prozess um mutmaßlichen Postenschacher gegen ÖVP-Klubchef August Wöginger und zwei Beamte in Linz fortgesetzt. Wöginger wird die Bestimmung zum Amtsmissbrauch vorgeworfen, weil er sich 2016/2017 dafür eingesetzt haben soll, dass ein ÖVP-Mann den Vorstandsjob im Finanzamt Braunau bekommt.

Die Verteidigungslinie hat sich inzwischen verschärft: Wöginger hatte ein strafbares Verhalten zwar immer bestritten, sich aber für die Folgen entschuldigt.

Nun wird in seinem Umfeld die damals benachteiligte Bewerberin Christa Scharf ins Visier genommen – indem man ihre Qualifikation anzweifelt, ebenso wie die Darstellung, dass es ein „Rennen“ zwischen ihr und dem ÖVP-Mann gegeben habe: Er sei im Hearing auf Platz 1 gelegen, sie auf Platz 6, wird im Wöginger-Umfeld erklärt.