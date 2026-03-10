Warum es Wögingers Anwalt "auf jedes Wort" ankommt

Drei Stunden lang musste Kronzeuge Thomas Schmid am Montag in einem Kammerl im Untergeschoß des Linzer Landesgerichts warten, während sich zwei Zimmer weiter ein erbittertes Kräftemessen zwischen August Wögingers Anwalt Michael Rohregger und der vorsitzenden Richterin Melanie Halbig abgespielt hat. Rohregger beantragte, dass Bild- und Tonaufnahmen der Verhandlung angefertigt werden. Abgewiesen. Dann beantragte er, die Tonaufnahme der Schriftführerin zu bekommen. Abgewiesen. Dass er selbst eine Tonaufnahme machen darf. Abgewiesen. Dass alle bisherigen Aufnahmen der Schriftführerin (aus vier Verhandlungstagen) hier im Saal abgespielt werden. Abgewiesen. Dass sein Mandant vollinhaltlich die Aussagen seiner zwei Mitangeklagten bekommt. Abgewiesen.

Zwischen den Anträgen gab es jeweils lange Pausen. Halbig nahm sich Zeit, ihre Entscheidungen zu begründen, berief sich auf die Strafprozess- und die Hausordnung – und ließ Rohregger dann sogar noch mit seinem (scherzhaft gemeinten) Antrag auf Mittagspause abblitzen. Wozu das alles? Rohregger sagt, es gehe ihm um Transparenz. In diesem Prozess komme es „auf jedes Wort“ an. Wer die vergangenen Verhandlungstage beobachtet hat, der weiß: Dem Verteidiger geht es dabei nicht nur um den für Wiener Ohren schwer verständlichen Mühlviertler Dialekt von Zeuge Michael L. vom Donnerstag. Es geht ihm um die Richterin.

Wie akribisch Halbig die Anklage abarbeitet – sodass für die WKStA kaum noch Fragen übrig bleiben –, wie intensiv sie bei Widersprüchlichkeiten nachbohrt, das hat bis dato jeden, der auf dem Sessel in der Mitte saß, an seine Grenzen gebracht. Nach jeder Antwort legt sie blitzschnell mit der nächsten Frage nach, unerbittlich konfrontiert sie Angeklagte wie Zeugen mit Aktenteilen, die sie offenbar auswendig kennt. Rohregger will, dass das alles originalgetreu dokumentiert wird. Das Protokoll einer Gerichtsverhandlung ist sonst nicht Wort für Wort; es fasst zusammen, was gesagt wurde.