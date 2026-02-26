Befragungsmarathon in Postenschacher-Causa um ÖVP-Klubchef Wöginger

Vor knapp fünf Monaten gab Siegfried M. eine „Verantwortungsübernahme“ ab und bekam eine Diversion. Jetzt muss die Richterin feststellen: „Da steht schriftlich etwas drinnen, aber Sie stehen nicht dahinter.“ – „Is’ so“, bestätigt der Angeklagte Siegfried M. Von einer Verantwortungsübernahme, hakt die Richterin nach, „sind wir also weit weg?“ – „Ja.“

In der Postenschacher-Causa geht es um einen ÖVP-Bürgermeister, der 2017 den Vorstandsjob im Finanzamt Braunau bekommen hat. Die langjährige Finanzbeamtin Christa Scharf wurde im Hearing deutlich schlechter bewertet – obwohl sie tatsächlich bestqualifiziert gewesen sein soll, so die Anklage. Und während M., der Vorsitzender der Personalkommission war, in seiner Verantwortungsübernahme noch bedauerte, dass es „unsachlichen Einfluss“ gegeben habe, sagt er jetzt: „Ich bin überzeugt, dass ich korrekt gehandelt habe.“ Die Diversion wurde in zweiter Instanz gekippt. Deshalb sitzt Doch-Nicht-Verantwortungsübernehmer M. am Donnerstag wieder in Linz vor der Richterin. Und die macht nach dem Debakel (das für alle Beteiligten eines war) unmissverständlich klar: Sie hat das Heft fest in der Hand.

"Keine verfassungsrechtlichen Bedenken" Fast sieben Stunden lang befragt sie allein den suspendierten Spitzenbeamten (zuletzt Chef vom Finanzamt Österreich) – mit einer Akribie, dass für die Anklagebehörde WKStA praktisch keine Fragen mehr übrig bleiben. Am Freitag wird die Befragung von Siegfried M. fortgesetzt, dann ist das zweite Kommissionsmitglied, Herbert B., dran, ÖVP-Klubchef August Wöginger planmäßig am Dienstag. Der Antrag von Wögingers Anwalt Michael Rohregger, den Verfassungsgerichtshof wegen einer Normprüfung anzurufen (lesen Sie hier), wies die Richterin übrigens zurück. Das Schöffengericht, erklärte sie, hege "keine verfassungsrechtlichen Bedenken" in Hinblick darauf, wie das Verfahren zur Anfechtung der Diversion abgelaufen ist.

Also weiter nach Plan. Fast zumindest. Die Richterin bohrt beim Angeklagten hartnäckig nach – was diesen zu manch argumentativer Verrenkung motiviert. Etwa, als er bestreitet, dass er gute Beziehungen zur ÖVP habe. Mehrere Zeugen bzw. Kollegen schilderten unter Wahrheitspflicht, wie M., damals Regionalmanager, damit geprahlt habe.