Tag 4 im Postenschacher-Prozess: Heute ist Wöginger am Wort

Der ÖVP-Klubchef soll einem Parteifreund zu einem Vorstandsjob verholfen haben. Er plädiert auf "nicht schuldig". Der KURIER berichtet live aus dem Gerichtssaal in Linz.
Raffaela Lindorfer
03.03.2026, 08:37

PROZESS GEGEN ÖVP-KLUBOBMANN WÖGINGER UND ZWEI FINANZBEAMTE WEGEN AMTSMISSBRAUCHS: WÖGINGER

Die vergangenen zwei Prozesstage konnte August Wöginger aussetzen, heute aber ist er an der Reihe: Der ÖVP-Klubchef wird am Linzer Landesgericht als Beschuldigter befragt. Laut Anklage soll er einem Parteifreund zum Vorstandsposten im Finanzamt Braunau-Ried-Schärding verholfen haben. 

Zwei weitere Beschuldigte, die schon am 26. und 27. Februar befragt wurden, saßen damals in der Personalkommission und sollen dort den Wunsch umgesetzt haben. Den Beamten wird Amtsmissbrauch vorgeworfen, Wöginger die Anstiftung. Es drohen bis zu fünf Jahre Haft. 

Der KURIER tickert seit 9.30 Uhr live aus dem Gerichtssaal. 

Postenschacher-Causa

    ... aus dem Landesgericht Linz. Gleich beginnt die Verhandlung. Am Vormittag wird noch die Befragung des Zweitangeklagten Herbert B. fortgesetzt. Gegen Mittag wird dann August Wöginger in der Mitte Platz nehmen. 

August Wöginger
