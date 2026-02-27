Postenschacher: Finanzbeamte müssen sich verantworten, Wöginger erst am Dienstag

Dieser Artikel wird regelmäßig mit den neuesten Entwicklungen aktualisiert.

Der Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und die zwei Finanzbeamten Siegfried M. und Herbert B. wegen Amtsmissbrauchs geht am Freitag mit der Einvernahme der Beamten im Landesgericht Linz weiter.

Da die Beschuldigten getrennt voneinander befragt werden, ist Wöginger für heute entschuldigt. Er ist erst am Dienstag wieder in Linz.

Ihm und seinen Mitangeklagten wird vorgeworfen, einem ÖVP-Bürgermeister zum Vorstandsposten im Finanzamt Braunau verholfen zu haben. Ein Urteil wird im April erwartet.

Der Erstangeklagte Siegfried M. war Vorsitzender der Hearing-Kommission und bekennt sich nicht schuldig.

Gestern, Donnerstag, wurde er fast sieben Stunden allein von der Richterin befragt, sie hat heute noch weitere Fragen an den 63-Jährigen, dann ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft an der Reihe.