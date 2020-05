Live: Wie ist es um den Klimaschutz nach dem Lockdown bestellt?

Zwei Flieger mit insgesamt rund 390 Erntehelfern aus der Ukraine sind am Montag in Linz erwartet worden. Zu Mittag sollte ein Flug mit rund 200 Menschen landen, am Nachmittag der zweite. Die Erntehelfer wurden für Betriebe in Tirol, Niederösterreich, Vorarlberg, der Steiermark und 174 für oberösterreichische Obst- und Gemüsebauern eingeflogen. Beide Maschinen landeten am Flughafen Linz, weil man hier schon Erfahrung mit der Abwicklung - Tests, Formalitäten - habe und es geografisch in der Mitte liege, berichtete Stefan Hamedinger, Organisator und Geschäftsführer des Verbands der Obst- und Gemüseproduzenten Oberösterreich.

Bereits am 8. Mai waren 213 Erntehelfer aus der Ukraine in Hörsching gelandet. Eine Person, die positiv auf Covid-19 getestet wurde, werde in der österreichischen Familie betreut und "hat einen leichten bis mittelschweren Verlauf", wusste Hamedinger, 19 weitere Ukrainer seien nach wie vor in Quarantäne, da habe sich nichts geändert.